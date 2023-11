Europei Curling, gli azzurri ai piedi del podio: Italia ko con la Svizzera

SportFair

Venerdì amaro per il curling azzurro. Dopo aver cullato il sogno di una finale per il titolo, ai Campionati Europei 2023 di Aberdeen la Nazionale italiana maschile termina la propria corsa ai piedi del podio.

Quarto posto finale per gli azzurri, sconfitti 8-4 dalla Svizzera nella finalina per la medaglia di bronzo.

Dopo il k.o. in semifinale contro la Svezia, arriva un’altra pesante battuta d’arresto che priva il team tricolore della quarta medaglia nelle ultime cinque edizioni della rassegna continentale.

Gli azzurri cedono al termine di un match complesso in cui hanno faticato a mostrare con continuità il loro miglior gioco, forse ancora scossi dalla sconfitta che aveva messo fine alla striscia di nove vittorie consecutive inanellate nella fase di round robin. Grande rammarico per una squadra incappata in una giornata decisamente storta ma che, dopo il doppio successo nelle tappe del Grand Slam of Curling in Canada e una prima parte di stagione segnata da una serie innumerevole di vittorie, ha tutte le carte in regola per ripartire.

Contro la Svizzera avvio di gara in salita sin da subito: sul ghiaccio con Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – accompagnati da Alberto Pimpini (Aeronautica Militare) nel ruolo di riserva e seguiti in loco dal coach Ryan Fry –, l’Italia pur con il martello non è riuscita a realizzare marcature nelle prime due riprese segnando il primo punto soltanto nel terzo end. Ai due punti elvetici del quarto ha fatto poi seguito un’altra mano nulla prima dell’intervallo.

Al sesto end la squadra dello skip Schwaller ha rubato la mano agli azzurri salendo sul 3-1. Poi, ecco il momento migliore dei nostri: due punti nel settimo e una sola marcatura concessa alla Svizzera nell’ottavo. La mano nulla nel nono ha permesso all’Italia di giocarsi le opportunità di sorpasso alla decima ripresa ma Retornaz e compagni non sono andati oltre un punto raggiungendo solo il pari: 4-4. All’extra end, con il vantaggio del martello, la Svizzera ha gestito e – con l’Italia costretta a forzare le giocate – si è ritrovata addirittura a marcare 4 punti chiudendo così la contesa sull’8-4.