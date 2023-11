Europei Curling, definite le semifinali femminili: l’Italia conosce la sua avversaria

SportFair

Ad Aberdeen (Regno Unito) si è prossimi alla proverbiale “resa dei conti”, ovvero le partite decisive dei Campionati Europei 2023 di Curling. Il round robin si è concluso nella mattinata di giovedì 23 novembre, dunque ora si passa alla fase a eliminazione diretta, che si aprirà con il settore femminile.

Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Angela Romei (Fiamme Gialle) – coadiuvate da Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) quale riserva e guidate dall’allenatrice Violetta Caldart – hanno chiuso il girone in seconda posizione con un bilancio di 7 vittorie e 2 sconfitte.

Il regolamento prevede che in una semifinale si sfidino la prima e la quarta classificata del round robin, mentre nell’altra si affrontino la seconda e la terza. Di conseguenza, le azzurre se la vedranno contro la Svezia. Il match è programmato per le ore 20.00 di giovedì. L’altra semifinale, che si giocherà in contemporanea, vedrà opposte Svizzera e Norvegia.

L’Italia femminile, già consapevole di aver centrato l’obiettivo fissato dal Direttore Tecnico Claudio Pescia alla vigilia del torneo (ovvero la qualificazione ai play-off), va alla caccia della terza finale della sua storia. Le due precedenti sono state raggiunte nel 1982 e nel 2006. In caso di vittoria, la sfida per il titolo avrà luogo alle 10.00 di sabato 25 novembre. Viceversa, se la squadra tricolore dovesse perdere stasera, si giocherà il bronzo alle 15.00 di venerdì 24.