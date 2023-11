Elodie e il ritorno in moto: il paragone romantico di Iannone

SportFair

Andrea Iannone è pronto a rientrare nel mondo delle corse dopo dopo 4 anni di stop forzato per una squalifica per doping. E’ alta l’attesa per l’esordio con la Ducati in Superbike nel febbraio 2024 in Australia. “Torno a correre con l’entusiasmo di un bambino. E sono felice con Elodie come in sella alla moto”.

“L’idea di non tornare non è mai stata presa in considerazione. In questi anni mi sono reso conto che la fiamma per la velocità è sempre stata accesa. E quando ho fatto il primo giro nei test a Jerez di settimana scorsa sotto il casco ridevo, ridevo da solo come un bimbo che ha appena fatto una marachella. E sono rimasto poi sorpreso dalla mia prestazione. È stato un bel buongiorno, ora bisogna restare concentrati e non illudersi”, spiega Iannone durante un pranzo con i media a Milano.

“Obiettivo? Difficile fare previsioni dopo solo un test, ma vorrei una stagione in crescita, partire da un punto e andare a salire. Se mi considerano un avversario temibile mi fa piacere ma Bautista ha vinto gli ultimi due Mondiali mentre io osservavo lui vincerli”.

Iannone non parla del passato: “lo conosciamo tutti, guardo avanti”, ma ammette di “essere finalmente felice”, anche grazie alla sua storia d’amore con Elodie: “la mia vita sentimentale va molto bene, proprio come quando sono in sella alla moto. La Ducati è la moto con cui ho vissuto l’inferno e l’apice dell’amore: è la moto della mia vita, avevo possibilità di correre per altri team ma non ho mai pensato di firmare altrove”.