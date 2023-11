E’ nuda, ma non sembra: il bodypainting della sexy poliziotta Alexa Narvaez è sbalorditivo | VIDEO

SportFair

Alexa Narvaez ha stregato il mondo intero, diventando virale e famosa grazie alla sua sensualità. Stiamo parlando della poliziotta sexy colombiana che presta servizio allo stadio, distogliendo involontariamente l’attenzione dalle partite in campo.

Alexa, oltre che una poliziotta, è anche un’influencer, con quasi 4 milioni di follower su Instagram e TikTok. Sui social la bella Alexa Narvaez sa come sorprendere i suoi fan e ieri lo ha fatto con un bodypainting davvero bollente.

Alexa ha mostrato il suo fisico sexy mentre posava senza reggiseno, con i colori rosso e bianco della divisa dell’America de Cali che le coprivano il seno. “Buongiorno mia bella gente.. IL ☀️ È USCITO… 😎😎😎“, ha scritto a corredo di un video bollente.

Secondo quanto riferito, Alexa si è guadagnata il ruolo di “Ambasciatrice digitale” per le forze di polizia colombiane. Nel frattempo, il suo club del cuore, l’America de Cali, si è qualificato per gli spareggi nella massima serie colombiana, ma nel successivo girone a quattro squadre hanno perso tutte e tre le partite e non sono riuscite ad avanzare alla finale.