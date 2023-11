FenomeNOLE Djokovic: vince contro Dimitrov e trionfa a Parigi-Bercy!

SportFair

E’ trionfo di Novak Djokovic a Parigi-Bercy. Il serbo continua a confermarsi un tennista eccezionale ed è arrivata l’ennesima prova di forza. E’ andata in scena la finale contro un avversario insidioso, il bulgaro Grigor Dimitrov.

La sfida si è conclusa in due set e in poco più di un’ora e 30 minuti. La prima parte di match è equilibrata, poi Djokovic piazza il primo break sul risultato di 3-3 e chiude 6-4. Nel secondo set il bulgaro non ha la forza di reagire, il serbo riesce a conquistare due break e chiude 6-3.

Il serbo si è imposto per la settima volta in carriera al torneo di Parigi-Bercy. Si tratta del sesto titolo stagionale (con Alcaraz è il tennista con più titoli nel 2023) e del 40° titolo a livello Masters 1000!