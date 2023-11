Djokovic ha superato Nadal in una speciale classifica: il serbo sempre più in alto

SportFair

Novak Djokovic continua a collezionare record. Il tennista serbo è stato grande protagonista della giornata a Parigi-Bercy con il successo ai 16esimi di finale contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry in due set (6-3, 6-2). Djokovic si è qualificato per gli ottavi di finale e dovrà vedersela contro Griekspoor.

E’ una giornata importante per il serbo, in grado di raggiungere un altro record: nel match di oggi ha superato Rafael Nadal in una speciale classifica. Djokovic ha giocato la sua 1.289ª partita in carriera tra i professionisti, una in più dello spagnolo. Nadal non è sceso in campo in stagione a causa dei problemi fisici e potrebbe rientrare dal prossimo anno.

Djokovic adesso punta il podio, al momento occupato da Ivan Lendl. Più distanti le prime due posizioni occupate da Jimmy Connors e Roger Federer.

La classifica

1. Jimmy Connors (USA) 1.557

2. Roger Federer (Svizzera) 1.526

3. Ivan Lendl (USA) 1.310

4. Novak Djokovic (Serbia) 1.289

5. Rafael Nadal (Spagna) 1.288