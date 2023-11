Djokovic scatenato a Parigi-Bercy: vince contro Etcheverry e mostra i muscoli | VIDEO

SportFair

Dopo le eliminazione di Alcaraz e Medvedev, il netto favorito alla vittoria di Parigi-Bercy è Novak Djokovic. Il serbo è sceso in campo nella sfida contro Tomas Martin Etcheverry e la sfida non è stata mai in discussione. La gara dei 16esimi si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-2.

Djokovic punta a chiudere il 2023 da leader della classifica e vincere le Atp Finals in programma a Torino. La partita tra Djokovic e Etcheverry ha scatenato le reazioni anche per un gesto del serbo.

Mentre si stava cambiando si è accorto di essere inquadrato dalle telecamere e ha pensato bene di mostrare i muscoli. L’esibizione è stata accompagnata dall’apoteosi del pubblico.