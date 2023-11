Djokovic, frecciatina a Nadal? “Non ho finto come ha fatto un’altra persona”

SportFair

Novak Djokovic macina record. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, ha conquistato il suo 40 Masters 1000 col successo di ieri a Parigi-Bercy.

A seguito della vittoria di Djokovic a Parigi si è riaccesa la sfida con Nadal: il serbo ha superato il maiorchino in una classifica speciale durante la sua partecipazione al Masters 1000 parigino e ha lanciato una frecciatina al suo rivale di sempre.

Nadal tempo fa aveva dichiarato che “Novak lo sente più intensamente di me. Se non l’avesse ottenuto, avrebbe potuto essere una frustrazione ancora più grande per lui“.

Adesso è arrivata la risposta frecciatina del serbo: “sto cercando di raggiungere tutti i record possibili, tutti quelli che posso battere. Non ho mai avuto problemi a dirlo ed è per questo che non piaccio alla gente. Non ho finto come un’altra persona che dice che non è il suo obiettivo e poi si comporta diversamente. Ho sempre cercato di essere in linea con ciò in cui credo“, ha dichiarato Djokovic.