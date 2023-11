ATP Parigi-Bercy, Dimitrov in lacrime: il bel gesto di Djokovic | VIDEO

Novak Djokovic ha vinto ieri il suo 40° Masters 1000 in carriera, aggiudicandosi la vittoria al tanto discusso e criticato ATP di Parigi-Bercy.

Il tennista serbo, numero 1 al mondo, ha battuto in due set, col punteggio di 6-4, 6-3, Grigor Dimitrov. Il tennista bulgaro ha ben figurato nel torneo parigino, ma non è riuscito a conquistare laa vittoria. Una vittoria che gli manca da 6 lunghi anni.

Al termine della sfida Dimitrov non è riuscito a trattenere le lacrime: il bulgaro non ha nascosto la sua delusione e si è dovuto ‘nascondere’ con l’asciugamano.

Novak Djokovic si è accorto delle lacrime del suo avversario durante l’intervista in campo e ha deciso di interromperla per consolare Dimitrov. Il tennista serbo si è avvicinato al collega e lo ha abbracciato, tra gli applausi del pubblico.

Novak Djokovic stopped his interview to console Dimitrov. Amazing sportsmanship.

After seeing Grigor Dimitrov in tears after his loss, the Paris crowd & Novak Djokovic applaud him to lift him up.

Great to see this. 🥹

