Coppa Davis, è trionfo Italia dopo 47 anni: Sinner domina De Minaur e manda gli azzurri in Paradiso

Uno strepitoso Jannik Sinner regala la seconda Coppa Davis della storia dell’Italia, a 47 anni dall’ultima volta. Dopo il trionfo del 1976, gli azzurri si sono imposti contro l’Australia e hanno confermato il pronostico della vigilia. Dopo il successo di Arnaldi contro Popyrin, il numero 4 ATP ha dominato in lungo ed in largo e la partita non è stata mai in discussione.

De Minaur deve fare subito i conti con la forza dell’avversario e il primo set svolta sull’1-2. Sinner piazza un break, poi un altro e chiude 3-6. Nel secondo set l’italiano gioca a meraviglia e l’australiano non è in grado di reagire. L’azzurro è praticamente perfetto e chiude con un nettissimo 0-6. E’ iniziata una nuova era per l’Italia, targata Jannik Sinner.

“Siamo una squadra unita. Abbiamo fatto un’ottima stagione. Finire così la stagione ci dà molta energia per ripartire per l’anno prossimo. C’è tanta emozione, il sostegno dei tifosi italiani è stato importantissimo. L’emozione è particolare e speciale. Io ho portato tanta energia da Torino, abbiamo fatto ancora più gruppo. Ieri eravamo ad un punto dall’eliminazione, oggi abbiamo alzato la coppa”, le parole di Sinner.

L’albo d’oro della Coppa Davis

1900 – USA

1902 – USA

1903 – Regno Unito

1904 – Regno Unito

1905 – Regno Unito

1906 – Regno Unito

1907 – Australasia

1908 – Australasia

1909 – Australasia

1911 – Australasia

1912 – Regno Unito

1913 – USA

1914 – Australasia

1915-1918 – Non disputata a causa della Prima Guerra Mondiale

1919 – Australasia

1920 – USA

1921 – USA

1922 – USA

1923 – USA

1924 – USA

1925 – USA

1926 – USA

1927 – Francia

1928 – Francia

1929 – Francia

1930 – Francia

1931 – Francia

1932 – Francia

1933 – Regno Unito

1934 – Regno Unito

1935 – Regno Unito

1936 – Regno Unito

1937 – USA

1938 – USA

1939 – Australia

1940-1945 – Non disputata a causa della Seconda Guerra Mondiale

1946 – USA

1947 – USA

1948 – USA

1949 – USA

1950 – Australia

1951 – Australia

1952 – Australia

1953 – Australia

1954 – USA

1955 – Australia

1956 – Australia

1957 – Australia

1958 – USA

1959 – Australia

1960 – Australia

1961 – Australia

1962 – Australia

1963 – USA

1964 – Australia

1965 – Australia

1966 – Australia

1967 – Australia

1968 – USA

1969 – USA

1970 – USA

1971 – USA

1972 – USA

1973 – Australia

1974 – Sudafrica

1975 – Svezia

1976 – ITALIA

1977 – Australia

1978 – USA

1979 – USA

1980 – Cecoslovacchia

1981 – USA

1982 – USA

1983 – Australia

1984 – Svezia

1985 – Svezia

1986 – Australia

1987 – Svezia

1988 – Germania Ovest

1989 – Germania Ovest

1990 – USA

1991 – Francia

1992 – USA

1993 – Germania

1994 – Svezia

1995 – USA

1996 – Francia

1997 – Svezia

1998 – Svezia

1999 – Australia

2000 – Spagna

2001 – Francia

2002 – Russia

2003 – Australia

2004 – Spagna

2005 – Croazia

2006 – Russia

2007 – USA

2008 – Spagna

2009 – Spagna

2010 – Serbia

2011 – Spagna

2012 – Rep. Ceca

2013 – Rep. Ceca

2014 – Svizzera

2015 – Regno Unito

2016 – Argentina

2017 – Francia

2018 – Croazia

2019 – Spagna

2020 – Non disputata a causa della pandemia da Covid-19

2021 – Russia

2022 – Canada

2023 – ITALIA