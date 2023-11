Coppa Davis, Sinner rimette in gioco l’Italia: Griekspoor ko in due set

SportFair

Il debutto di Jannik Sinner ai quarti di finale di Coppa Davis è stato complicato. Il tennista altoatesino, reduce dal secondo posto alle ATP Finals di Torino, ha faticato all’inizio della sfida di oggi pomeriggio contro Griekspoor, ma è riuscito a rimanere sempre concentrato e a portare a casa un’importante vittoria.

Sinner, dopo il ko di Arnaldi in tre set nel primo match, poteva solo vincere per regalare all’Italia una chance di accedere alle semifinali della competizione a squadre e con non poca fatica ci è riuscito.

Se il primo set è stato combattuto, nel secondo non c’è stata invece storia: Jannik, infatti, lo ha chiuso in soli 21 minuti, regalando ancora una volta un sorriso a tutti i tifosi azzurri.

Sinner ha vinto il match in un’ora e 15 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-1, portando sull’1-1 la sfida tra Italia e Olanda.

Sinner tornerà a breve in campo per la partita di doppio, decisiva per il passaggio del turno.