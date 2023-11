Coppa Davis, Serbia in vantaggio contro l’Italia: Musetti ko, tutto in mano a Sinner

SportFair

Il primo punto della semifinale di Coppa Davis è della Serbia e l’Italia è costretta a rincorrere. Nel primo match si sono affrontati Lorenzo Musetti e Miomir Kecmanovic, la situazione si è completamente ribaltata dopo il primo set equilibrato. Il primo set si chiude al tie-break, a favore dell’italiano.

Poi il serbo decide di salire in cattedra e per l’azzurro sono dolori. Il secondo set è a favore di Kecmanovic con il punteggio di 2-6. Nel terzo e decisivo set Musetti accusa anche un problema fisico e non è in grado di rientrare in partita. Il serbo chiude con un netto 1-6. Adesso è tutto nella mani di Jannik Sinner, chiamato a vincere contro Djokovic.