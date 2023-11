Coppa Davis, Arnaldi si butta via: Italia subito sotto contro l’Olanda

SportFair

Inizia con il piede sbagliato la sfida tra Italia e Olanda, valevole per l’accesso alla semifinale della Coppa Davis. Il capitano Volandri sceglie il giovane Matteo Arnaldi per l’esordio sul veloce di Malaga, ma l’azzurro, nonostante un’ottima gara, finisce per perdersi sul più bello e regalare agli ‘oranje’ un punto pesante.

Nel primo set, in vantaggio 5-4, Arnaldi non capitalizza due set point su turno di battuta dell’olandese e si va al tie-break nel quale l’azzurro riesce a spuntarla 8-6. Momento di blackout nel secondo set nel quale van de Zandschulp si è imposto 3-6. Decisivo il terzo set. Arnaldi subisce un break al terzo game e rischia di andare sotto 1-4, ma riesce a rimontare e riportare la gara in parità. Entrambi i tennisti conservano i propri turni di servizio e si va nuovamente al tie-break: il pallino del match lo ha Arnaldi, ma l’azzurro non capitalizza 3 match point, van de Zandschulp trasforma il primo utile nel punto della vittoria (7-9).