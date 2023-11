Coppa Davis, oggi l’Italia sfida l’Olanda: gli orari e dove vedere la sfida in tv

SportFair

E’ tutto pronto a Malaga per il debutto degli azzurri del tennis, che oggi sfidano l’Olanda per un posto alle semifinali di Coppa Davis.

Sarà Arnaldi ad aprire le danze nel primo match in singolare, dopo di lui, invece, sarà il turno di Jannik Sinner, reduce dal secondo posto alle ATP Finals. Per il doppio, al momento, Volandri punta su Bolelli/Sonego.

Un appuntamento imperdibile, quello di oggi, per tutti gli italiani che vogliono fare il tifo per gli azzurri e sognare in grande, come accaduto qualche giorno fa a Torino.

Le Finals di Coppa Davis saranno visibili sui canali Sky, ma la sfida di oggi tra Italia e Olanda è disponibile anche in chiaro su Rai 2, dalle 10 fino alle 13.00, successivamente sarà trasferita su RaiSport.

Programma

10.00 Arnaldi-Van de Zandschulp

A seguire Sinner-Griekspoor

A seguire Bolelli/Sonego-Koolhof/Rojer