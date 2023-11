Coppa Davis Italia-Olanda: scelto il secondo singolarista dopo Sinner

SportFair

Dopo le emozioni delle ATP Finals di Torino, il tennis italiano è pronto per il bis. Domani, giovedì 23 novembre, a partire dalle ore 10:00, in quel di Malaga, l’Italia scenderà in campo nei quarti di finale di Coppa Davis. Sulla strada degli azzurri c’è l’Olanda, una formazione di livello inferiore rispetto a quella tricolore. A dirlo sono i numeri: gli ultimi 7 confronti sono andati all’Italia, gli ‘Oranje’ hanno vinto l’ultima volta nel 1923, 100 anni fa!

Coppa Davis: il secondo singolarista dell’Italia

Jannik Sinner sarà la punta di diamante dell’Italia. Numero 4 al mondo, reduce dalla finale delle ATP Finals, il tennista di San Candido verrà schierato nel primo singolare con la speranza che si possa già partire 1-0. Il secondo singolare, in quest’ottica, diventa già decisivo, anche perchè nel doppio l’Olanda schiera Koolhof, uno dei migliori del circuito, già n°1 al mondo e testa di serie n°2 alle ATP Finals di Torino nella specialità.

Il capitano Volandri ha scelto con curo il prescelto per il secondo singolare: Arnaldi dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Sonego e Musetti. Uno dei due ‘esclusi’ dovrebbe giocare, eventualmente, il doppio con Sinner.