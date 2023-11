La resa di Djokovic e quella frase su Sinner: “tutta colpa mia. A Jannik dico…”

SportFair

“Ho sprecato tre match point, mi prendo le mie responsabilità. È colpa mia“. Molto deluso Novak Djokovic dopo l’eliminazione della sua Serbia in Coppa Davis per mano dell’Italia. Il numero 1 al mondo ha sprecato 3 match point perdendo il singolare contro Sinner, poi è stato sconfitto nel doppio con Kecmanovic contro il duo Sinner-Sonego.

“Ovviamente siamo molti delusi, per me è sempre un grande onore rappresentare il mio paese, ma purtroppo non è andata come volevamo. Quando perdi con e per la tua nazionale, il dispiacere è ancora più grande – ha dichiarato Nole -. Ho avuto tre match point consecutivi, ci sono andato veramente vicino ma ho perso ed è stata una mia responsabilità. Sarà difficile da digerire, era una settimana importantissima per me e durante la stagione i miei pensieri erano sempre rivolti a questa squadra“.

I complimenti a Sinner

“A Sinner posso solo dirgli bravo e fargli le mie congratulazioni – ha dichiarato il serbo – È stato un match molto diverso da quello di Torino. A questo livello, contro uno dei migliori al mondo, tutto succede molto in fretta, anche sprecare tre match point. Non penso di aver fatto particolare errori, lui ha servito veramente molto bene, forse sul 30-40, ma era veramente difficile rispondere al suo servizio estremamente aggressivo. Il suo dritto? Non mi ha sorpreso nemmeno questo. So che è tra i migliori e più potenti del circuito, tra i più veloci. Conosco bene le qualità di Jannik“.