Come sta Cristiano Ronaldo? “Non è in condizioni”, l’annuncio dell’allenatore

SportFair

Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la partita dell’AFC Champions League contro l’Al-Duhail in un match che preannuncia spettacolo e nuove indicazioni per la classifica. L’assenza del portoghese ha scatenato motivi di grande discussione e dato origine ad infinite speculazioni.

L’allenatore Luis Castro non ha gradito le polemiche e si è confermato visibilmente irritato dopo le ultime voci: “rispetto tutti i media, ma anche loro devono rispettare me. Cristiano non è in forma per giocare. E’ una mia decisione e le sue condizioni gli impediscono di assistere alla partita”.

“Cristiano ha giocato 48 ore fa e, in precedenza, aveva giocato un’altra partita di Coppa con i supplementari inclusi. Pertanto non era nelle condizioni di giocare di nuovo due giorni dopo”, ha ribadito l’allenatore dell’Al Nassr. “Non è stato Luís Castro a decidere che non dovesse venire a giocare questa partita, è che non è nelle condizioni di venire. In ogni caso, non è la prima partita che Cristiano non gioca. L’Al Nassr non è solo Cristiano. Abbiamo giocatori come Sadio Mané o Brozovic”.

Il tecnico ha addirittura minacciato di abbandonare la sala stampa: “stai dicendo che ho deciso di far riposare Cristiano? Come fai a sapere che ho deciso questo? Sapete se Cristiano è a posto per giocare?”. Poi la situazione è tornata alla normalità.