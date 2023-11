Cile, la denuncia di Sanchez: cosa succede nelle docce fa ribrezzo

SportFair

Le parole di Alexis Sanchez stanno facendo molto rumore. L’attaccante dell’Inter, stella del Cile, non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione igienica in cui gioca la Nazionale cilena. Il bomber ha puntato il dito contro le condizioni dell’Estadio Monumental, l’impianto del Colo-Colo nel quale gioca anche la Nazionale.

Cosa succede nelle docce

“Stavo seduto a stirarmi e dallo scarico uscivano i nostri escrementi sotto la doccia, quindi dici: questa è una nazionale o è una squadra di terza categoria? Mi piacerebbe avere un campo vero. A Juan Pinto Durán ci sono tre docce che non funzionano e bisogna solo aspettare che qualcuno finisca per farsene una. Una squadra non può lavorare così“, ha dichiarato Sanchez.