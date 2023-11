Ciclismo, sospiro di sollievo per Riccardo Magrini: dimesso dall’ospedale dopo 2 ischemie

SportFair

Riccardo Magrini non smette di pedalare. L’ex ciclista toscano, apprezzato commentatore di Eurosport per conoscenza e simpatia con le quali racconta il mondo della bici, aveva lasciato tutti i fan in apprensione a causa di un improvviso malore. Alcuni giorni fa, Magrini era stato ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano a causa di due ischemie e a qualche sintomo di Covid-19.

Il peggio ora è passato. Come al termine di una dura salita, Magrini è riuscito a scollinare e si è lanciato verso il traguardo, raggiunto quest’oggi con le dimissioni dalla struttura ospedaliera meneghina.

Il messaggio di Magrini

“Sto bene per fortuna, tutto è stato felicemente superato, aggiungo che non è stata una cosa grave. – ha raccontato a “La Nazione” – Un grazie di cuore a coloro che si sono fatti sentire. Io potrei ripartire anche subito, in questo periodo avevo ed ho diversi impegni, ma prima di muoversi e tornare ai viaggi per onorare gli inviti, occorre ascoltare il parere dei medici che ringrazio per le cure prestate“.