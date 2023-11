Chi ha vinto più GP nella storia della F1? Verstappen punta un idolo della Ferrari | CLASSIFICA

SportFair

Con il successo ottenuto nel GP del Brasile, Max Verstappen è salito a quota 17 vittorie in stagione, un numero impressionante. Nonostante la giovane età, il campione della Red Bull ha già messo insieme 52 vittorie complessive e occupa il quarto posto nella classifica dei piloti che hanno vinto più GP nella storia della Formula 1.

In stagione Verstappen può raggiungere e superare un idolo della Ferrari, Sebastian Vettel, fermo a quota 53 vittorie sul terzo gradino del podio. Max dovrà continuare a vincere per qualche stagione se vuole raggiungere i primi due: al secondo posto Michael Schumacher a quota 91, al primo Lewis Hamilton a quota 103, l’unico ancora in attività.

La classifica dei più vincenti

Lewis Hamilton 103 vittorie Michael Schumacher 91 vittorie Sebastian Vettel 53 Vittorie Max Verstappen 52 vittorie Alain Prost 51 vittorie Ayrton Senna 41 vittorie Fernando Alonso 32 vittorie Nigel Mansell 31 vittorie Jackie Stewart 27 vittorie Jim Clark e Niki Lauda 25 vittorie