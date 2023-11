Presenta il certificato medico ma va in vacanza: la Germania femminile licenzia l’allenatore

SportFair

La Federcalcio tedesca ha annunciato sul sito ufficiale di aver rescisso il contratto con effetto immediato del ct della nazionale femminile, Martina Voss-Tecklenburg. L’ultima partita alla guida della Nazionale risale alla scorsa estate, in occasione dell’eliminazione già nel girone della prima fase dei Mondiali in Australia e Nuova Zelanda, riporta l’agenzia tedesca Dpa.

In seguito Voss-Tecklenburg “si era data malata ed è stata recentemente in vacanza”, scrive la Dpa ricordando che erano state causa di “irritazione” le conferenze extra-calcistiche tenute “durante il suo periodo di ferie”, prese mentre avrebbe dovuto invece analizzare le sconfitte in campo.

Il permesso per malattia era stato spiegato dal marito-portavoce ufficioso con un “esaurimento”, riporta il sito dell’emittente Ntv precisando che le “conferenze, probabilmente retribuite”, erano state tenute a “congressi di dentisti per l”Associazione federale delle costruzioni prefabbricate tedesche”.