Caso scommesse, le nuove rivelazioni sui calciatori di Inter e Roma

Il mondo del calcio continua a fare i conti con il caso scommesse e lo scandalo si allarga sempre di più. La Procura di Torino ha ufficialmente iscritto nel registro degli indagati Alessandro Florenzi, calciatore del Milan. Il nome dell’ex Roma si aggiunge alla lista formata da Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, squalificati dopo l’ammissione delle giocate sul calcio.

Secondo quanto riporta ‘La Verità’ lo scandalo potrebbe coinvolgere a breve altri calciatori, non soltanto della Serie A. Gli investigatori stanno analizzando i contatti e nel registro degli indagati potrebbero finire anche altri calciatori in particolar modo di Roma e Inter, oltre a chi ha operato nel ruolo di ‘banco’ per le scommesse illegali.