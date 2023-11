Canada Goose e Concepts lanciano una capsule collection in edizione limitata

SportFair

La collaborazione Canada Goose x CONCEPTS porta in primo piano l’iridescenza, una nuova ispirazione streetwear che reimmagina la famiglia di prodotti Crofton in colori vivaci e stagionali. Canada Goose annuncia il lancio della sua nuova collaborazione con il brand di streetwear CONCEPTS di Boston.

La collaborazione FW23 Canada Goose x CONCEPTS consiste in una collezione lifestyle completa, che offre tutte le categorie di prodotti dalla testa ai piedi, tra cui il Crofton Vest, il Crofton Puffer, il Waist Pack coordinato e il primo Crofton Puffer Boot in collaborazione con un brand. La capsule collection presenta anche un nuovo ed entusiasmante modello creato in esclusiva, il Track Pant, perfetto per completare un look audace da capo a piedi per la stagione autunno/inverno.

La collezione rende omaggio a una delle collezioni più amate dai clienti, la famiglia Crofton, reimmaginata in un nuovo tessuto jacquard paisley iridescente e stravagante, in tre varianti colore. Il Canada Goose x CONCEPTS Crofton Puffer Boot è stato progettato per offrire calore senza peso, mantenendo leggeri i piedi in ogni stagione.

Questo stivaletto offre un comfort leggero che passa perfettamente dalla stagione autunnale a quella invernale. CONCEPTS aggiunge il suo caratteristico tocco streetwear con un accattivante jacquard paisley iridescente, disponibile in esclusiva nell’ambito di questa partnership, che lo rende una valida scelta per coloro che cercano un mix di stile streetwear con elementi di design unici.

Viene anche presentato il nuovissimo Track Pant per CONCEPTS, un capo elegante e minimalista che lo rende perfettamente versatile. Realizzati in tessuto AcclimaLuxe riciclato, questi pantaloni premium offrono il massimo del comfort e sono dotati di vita e orlo elasticizzati per assicurare una vestibilità perfetta e un look personalizzato.

“Armonizzando lo stile con la funzionalità, ogni pezzo è complementare e consente ai clienti di combinarlo e di integrarlo perfettamente nel proprio guardaroba, creando una capsule di capispalla eleganti e versatili per la stagione invernale“, ha dichiarato Niamh McManus, Sr. Design Director di Canada Goose. “La collezione in edizione limitata è disponibile in tre colorazioni uniche, tra cui Flint, Polar Sky, Desert Green Iridescent Paisley jacquard, in linea con la recente rinascita di stampe nostalgiche e retrò come il tweed, il paisley e il tie-dye che catturano l’essenza del fascino senza tempo della moda, così come il nero“.

Questa ultima edizione, che rappresenta l’evoluzione della collaborazione di lungo corso tra Canada Goose e CONCEPTS, offre una collezione di streetwear elegante ed esclusiva in una varietà di stili, disponibile per un periodo di tempo limitato, in occasione del Black Friday del 24 Novembre, online su www.canadagoose.com e www.cncpts.com, e in selezionati negozi di Canada Goose e Concepts.