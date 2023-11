Campionati Italiani Invernali Nuoto: Paltrinieri show sui 1500 sl, si va a Parigi 2024!

SportFair

Non doveva sbagliare e non l’ha fatto. Gregorio Paltrinieri stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 grazie a un’ottima prova nei 1500 stile libero ai Campionati Invernali di Nuoto. ‘Super Greg’ era il più atteso della sessione pomeridiana di gare e non ha tradito le aspettative.

Ottima prova la sua sulla distanza dei 1500: gara chiusa al primo posto con un crono di 14’41”38 che gli vale il pass per i Giochi Olimpici Francesi del 2024. Il tempo limite era di 14:44.0. Alle sue spalle De Tullio (14’57”99) e Diodato (15’07”41).