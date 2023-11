SportFair

Dopo il successo per 2-1 sulla Francia, l’Italia inizia con il piede giusto la sfida contro la Germania. La sfida inaugurale ha visto Martina Trevisan, numero 43 al mondo, impegnata contro Eva Lys, numero 130 WTA.

Vittoria comoda per l’azzurra che ha sofferto nel primo set, vinto al tie-break per 7-6 (8-6), ma poi ha vinto con maggior facilità il secondo set, portato a casa per 6-1. Da segnalare un medical time out chiamato dalla tennista tedesca che ha influito sulla sua prestazione.