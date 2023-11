Billie Jean King Cup, rimonta Trevisan: Cornet ko, Italia avanti sulla Francia

SportFair

La Billie Jean King Cup inizia con il piede giusto per l’Italia. La formazione azzurra guidata dal capitano Tatiana Garbin ha incassato il primo successo nel confronto con la Francia. La vittoria è arrivata dal singolare con Martina Trevisan, numero 43 al mondo, ha superato in rimonta Alizè Cornet, numero 118 WTA.

Inizio in salita per l’azzurra che ha lasciato all’avversaria 4 turni di battuta nel primo set perso 6-2. Incredibile serie di break e controbreak all’inizio del secondo set nel quale Trevisan è venuta fuori mantenendo il primo servizio sul 2-4, per poi piazzare un nuovo break nel game successivo e capitalizzare il primo set point utile per il 2-6 che ha rimesso la sfida in parità.

Decisivo il terzo set. Trevisan si porta subito sullo 0-3 con due break al primo e terzo game, ma perde il servizio del quarto gioco. La francese prova a rientrare ma le sue speranze di rimonta si spengono sul turno di battuta perso per il 2-5 dell’azzurra che, nel game successivo, rende vincente il primo match point a disposizione per un altro 2-6.