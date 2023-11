Billie Jean King Cup: Paolini supera Zidansek e porta l’Italia in finale!

SportFair

L’Italia è in finale alla Billie Jean King Cup. Continua l’ottimo momento delle azzurre, sempre più grandi protagoniste della competizione. Dopo la vittoria di Trevisan contro Juvan, si sono affrontate Jasmine Paolini e Tamara Zidansek. L’italiana si è messa in mostra con una grande prestazione e l’Italia vola ufficialmente in finale.

L’avvio di partita della tennista azzurra è di altissimo livello e il primo set si conclude sul netto risultato di 6-2. Nel secondo set si registra la reazione della slovena, in grado di chiudere 4-6. Nel terzo set Paolini si conferma superiore e chiude i conti 6-3. Grande festa per le azzurre, in finale della competizione: domani affronteranno una tra Canada e Repubblica Ceca. Dopo 10 anni l’Italia giocherà la finale della massima competizione per nazionali femminile.