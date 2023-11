Billie Jean King Cup, Paolini batte Friedsam: Italia in semifinale!

SportFair

Le singolariste dell’Italia non sbagliano un colpo. Dopo i due successi nell’1vs1 sulla Francia nella giornata di ieri, anche quest’oggi l’Italia vince le prime due gare contro la Germania e stacca il pass per la semifinale della Billie Jean King Cup.

Dopo la vittoria di Martina Trevisan su Lys, è stata Jasmine Paolini a chiudere i giochi dominando la sfida contro Anna-Lena Friedsam, numero 115 al mondo. La tennista italiana, numero 30 del ranking e migliore azzurra in classifica, si è imposta in 1 ora e 17 minuti di gioco con il punteggio di 6-3 / 6-2. Ininfluente il risultato del doppio: l’Italia è in semifinale!