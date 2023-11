Billie Jean King Cup, Italia in svantaggio contro il Canada: Trevisan ko

SportFair

E’ iniziata la finale della Billie Jean King Cup Canada-Italia e le azzurre sono subito costrette a rincorrere. Sono scese in campo Stakusic e Martina Trevisan in un match che si è concluso a favore della canadese. Il primo set è stato molto più equilibrato, sul 6-5 è arrivato il break decisivo di Stakusic per il 7-5.

Nel secondo set l’italiana non è stata in grado di reagire. La numero 258 Wta si è imposta 6-3 e ha chiuso i conti. Sconfitta a sorpresa di Martina Trevisan e azzurre in svantaggio. Adesso in campo Leylah Fernandez e Paolini.