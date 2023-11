Billie Jean King Cup, Italia in vantaggio: Trevisan batte Juvan

SportFair

È un’Italia da favola quella in campo in Spagna per le Finals della Billie Jean King Cup. Le azzurre del tennis stanno sfidando la Slovenia nelle semifinali della competizione a squadre per un posto nella finalissima di domani.

Sorride l’Italia grazie a Martina Trevisan: l’azzurra ha superato nel primo singolare di giornata Kaja Juvan. Il match è terminato col punteggio di 7-6, 6-3 dopo due ore e 21 minuti di gioco.

All’Italia basta un’altra vittoria per conquistare il pass per la finale, che manca dal 2013.

Paolini sfiderà ora Zidansek, poi ci sarà il doppio con Trevisan e Cocciaretto.