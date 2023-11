Billie Jean King Cup, Italia-Francia 2-1: cosa serve per qualificarsi alle semifinali

SportFair

La sfida tra Italia e Francia in Billie Jean King Cup si è conclusa sul punteggio di 2-1 a favore delle azzurre. Le prime due imprese sono state realizzate da Trevisan e Paolini, in grado di portare l’Italia sul 2-0. Nell’ultimo match è andato in scena il doppio.

In campo la coppia formata da Garcia-Mladenovic contro Cocciaretto-Trevisan e il risultato è stato a favore delle francesi. Ottima partenza della coppia azzurra che vince il primo set con il punteggio di 5-7. Nel secondo set si registra la reazione delle francesi che rientrano in partita (6-2). Il super-tiebreak è a favore delle francesi, in grado di imporsi 10-6.

La Francia vince in rimonta e conquista il terzo e ultimo punto. L’Italia vince 2-1 la prima partita del Girone D della Billie Jean King Cup. L’ultimo ostacolo prima della semifinale si chiama Germania. In caso di mancato successo le azzurre avranno comunque l’occasione di passare il turno, puntando sul successo delle francesi.