Berrettini, vicinissimo il sostituto di Santopadre: scatto per il nuovo coach

Matteo Berrettini continua a prepararsi per il ritorno in campo, fissato nel 2024. Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per il romano e condizionati dai problemi fisici. Il tennista italiano ha ufficializzato l’addio con il coach Vincenzo Santopadre. La decisione ha portato tante reazioni e nelle ultime ore si sono intensificate le voci sul nome del sostituto.

Secondo le ultime notizie tutti gli indizi sul nuovo allenatore portano a Thomas Enqvist, svedese classe 1974, ex numero 4 al mondo. Lo svedese aveva avuto parole di apprezzamento per Berrettini: “l’ho conosciuto a Boston e mi ha davvero impressionato sia come atleta che come persona. È davvero forte oltre che un ottimo ragazzo”.

Chi è Thomas Enqvist

Thomas Enqvist è un ex tennista e allenatore svedese classe 1974. Durante la carriera da tennista, lo svedese ha chiuso per quattro volte l’anno tennistico nei top 10 e ha vinto almeno un torneo ATP per sei anni consecutivi. In totale ha vinto 19 tornei di singolare.

Il suo primo successo risale al torneo di Bolzano del 1992, l’ultimo a Marsiglia nel 2002. Il punto più alto è stato raggiunto con la finale all’Australian Open 1999 e ha raggiunto i quarti a Wimbledon 2001. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore: dal 2010 al 2012 è stato capitano della squadra svedese in Coppa Davis, poi la nomina da allenatore di Fernando Velasco. Adesso potrebbe ripartire da Berrettini.