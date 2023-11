Basket femminile, domani Italia-Grecia: orario e dove vederla in tv

SportFair

La Sala Consiliare del Comune di Vigevano ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione di Italia-Grecia, primo impegno della Nazionale verso il Women’s EuroBasket 2025. L’Italia è già qualificata per l’Europeo in quanto uno dei Paesi ospitanti ma la partita, la prima disputata da una squadra Azzurra a Vigevano, è certamente un impegno importante, non solo in ottica Ranking FIBA.

Palla a due al PalaElachem alle ore 20.00, con diretta su RaiSportHD. Tre giorni più tardi, domenica 12 novembre, la trasferta in casa della Germania, ad Amburgo (ore 17.30).

“Grazie a tutti per la grande accoglienza – ha dichiarato il presidente della FIP Giovanni Petrucci – siamo molto contenti di essere qui a Vigevano. Oggi siamo nel salotto buono, io da Sindaco ero un po’ geloso di invitare le persone in una sala così bell, voi invece avete avuto la sensibilità di ospitarci qui. Ho un bel ricordo della città di Vigevano, questa Nazionale è giovane, è un gruppo che ha tanta voglia di rilanciarsi: ogni volta inciampiamo in qualche ostacolo ma speriamo di arrivare all’Europeo che organizzeremo tra due anni nel migliore dei modi. Io ci credo e ogni volta che guardo in faccia le ragazze so che anche loro ci credono, insieme a tutto lo staff, che ringrazio. Quella con la Grecia è una partita difficile ed è una partita importante perché fa ranking. So che abbiamo una squadra completa e so che onoreremo l’ospitalità di Vigevano“.

“Il nostro entusiasmo come staff – ha spiegato coach Andrea Capobianco – è condiviso dall’energia delle ragazze, che dal primo allenamento mi stanno dimostrando attenzione, concentrazione e voglia di esserci. La partita con la Grecia non mette in palio i due punti ma per noi rappresenta il primo passo di un lungo viaggio che vogliamo sia appassionante e bellissimo”.

Cecilia Zandalasini, nata a pochi chilometri da Vigevano, ha confermato l’impegno assoluto di un gruppo in cerca di rivincite. “C’è una bella atmosfera, vogliamo tornare a essere protagoniste con la Maglia Azzurra partendo da Vigevano. Certamente la prospettiva di poter giocare un Europeo in casa nel 2025 rappresenta uno stimolo ulteriore per tutte noi”.

Oltre all’Italia, gli altri co-organizzatori di Women’s EuroBasket sono Repubblica Ceca, Germania e Grecia: ogni Paese ospiterà un girone della prima fase, a partire dai Quarti di finale si giocherà solo ad Atene. Dall’edizione del 2025 non ci saranno più gli spareggi tra le seconde e le terze classificate dei quattro gironi. Le prime due di ogni gruppo accederanno direttamente ai Quarti di finale.

Il calendario completo

9 novembre 2023

Italia-Grecia (Vigevano, ore 20.00, diretta RaiSportHD)

Repubblica Ceca-Germania

12 novembre 2023

Germania-Italia (Amburgo, ore 17.30)

Grecia-Repubblica Ceca

7 novembre 2024

Italia-Repubblica Ceca

Germania-Grecia

10 novembre 2024

Grecia-Italia

Germania-Repubblica Ceca

6 febbraio 2025

Italia-Germania

Repubblica Ceca-Grecia

9 febbraio 2025

Repubblica Ceca-Italia

Grecia-Germania

Sono 36 le squadre a sfidarsi nei Qualifiers della FIBA ​​Women’s EuroBasket 2025: le Nazionali dei 4 Paesi co-organizzatori sono qualificate di diritto e sono state inserite nel girone I, le restanti 32 sono state sorteggiate in 8 gironi da 4 squadre per contendersi i restanti 12 posti.