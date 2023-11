Bagnaia chiude terzo la sprint in Malesia: Tardozzi conferma il ‘gioco di squadra’

SportFair

La sprint race in Malesia si è conclusa con il successo di Alex Marquez, sul podio anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Continua il testa a testa per la vittoria del campionato e lo spagnolo Martin ha rosicchiato altri due punti in classifica all’italiano, il distacco è di 11 punti.

Nell’ultimo appuntamento è andato in scena un gioco di squadra. Bagnaia, leader del Mondiale e campione del mondo in carica, ha accusato un calo importante dopo sei giri. Come conferma il team Manager Davide Tardozzi, il ruolo di Bastianini è stato fondamentale.

“Enea ha avuto un grande rispetto del suo compagno di squadra, ripagando Pecco per quanto fatto nel corso della FP3, per la mano data nell’interpretazione della moto in pista. Bastianini poteva essere velocissimo in questa Sprint e ha avuto un comportamento da vero uomo squadra”.

“Sono molto contento per Enea perché è tornato ai suoi livelli e sono sicuro che sarà un pilota molto veloce in chiusura di quest’annata. Il titolo se lo giocheranno Bagnaia e Martin su pochi punti”.