Bagnaia campione, le sensazioni della fidanzata: dal grave incidente alla vittoria e al matrimonio

SportFair

Pecco Bagnaia si è confermato campione del Mondo di MotoGP per la seconda volta consecutiva. Il pilota italiano della Ducati ha messo il punto esclamativo in gara a Valencia al termine di un rendimento di altissimo livello. La caduta di Jorge Martin dopo 7 giri ha regalato il successo all’italiano in anticipo.

Al fianco di Pecco la fidanzata Domizia Castagnini: “Ti svegli col sorriso perché qualsiasi cosa a cui avevi pensato da inizio anno ha portato i suoi frutti. Le preoccupazioni e le ansie di quest’anno che era partito benissimo, ma poi ci sono stati degli episodi che ci hanno segnato e ci hanno fatto rendere conto che in questo sport non c’è in ballo solo un campionato e alla fine si mettono da parte determinati pensieri per dare spazio ad altre priorità. Alla fine ti passano davanti tutte le cose che sono successe, soprattutto domenica, e ti dici che è stato un insieme di vittorie meravigliose, non puoi che godertele”, le parole a ‘La Stampa’.

Sull’incidente a Barcellona: “quando mi inquadrano in tv non ho mai delle espressioni molto serene, ma quell’apprensione è dovuta non solo al risultato della gara, metti in conto tante altre situazioni, come è stata quella di Barcellona. Da lì la visione delle gare è cambiata drasticamente e non credo solo per me, anche per Pecco perché certi episodi ti segnano dentro. Abbiamo fatto un bel sospiro di sollievo e alla fine a Misano c’era: non mi capacito della determinazione che ti porta a fare certe cose. Si cade, va bene, ma farlo in quel modo, essere investiti, e due giorni dopo essere in moto… puoi farlo solo perché hai una passione che è oltre l’umano. Non è solo un dovere, è qualcosa che non riesco a descrivere”.

Sull’organizzazione del matrimonio: “adesso è mio e dovrà impegnarsi per i preparativi (ride). Scherzi a parte, sarà un piacere. È una bella emozione, un processo di crescita e siamo felici. Viviamo già insieme da tanti anni, quindi il test è stato superato”.