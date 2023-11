L’infortunio e le critiche per la storia con Tsitsipas, Badosa ammette: “mi hanno ferita molto”

SportFair

E’ tutto pronto per le finali della Billie Jean King Cup. Tra le tenniste che scenderanno in campo in questi giorni c’è anche Paula Badosa, tornata in campo dopo un lungo stop a causa di un infortunio.

La tennista spagnola è motivata a far bene e vuole trascinare la sua Nazionale davanti al suo pubblico.

Prima del debutto nel torneo, Badosa si è lasciata andare in una lunga intervista a El Pais, nella quale ha parlato della sua faticosa stagione e non solo. Dal recupero dalla frattura alla vertebra riportata durante l’ultimo Masters 1000 di Roma alla sua storia d’amore con Tsitsipas.

Il recupero dall’infortunio

“È stato un processo lungo e difficile, soprattutto a livello mentale perché ho sempre sperato di poter tornare e stavo facendo dei test, ed è stato molto difficile per me accettare di dovermi fermare. È arrivato un momento in cui mi sono detto: ‘Beh, quest’anno devi stare fermo e dimenticare la competizione.’ Alla fine ho preso la decisione negli Stati Uniti, prima degli US Open. Adesso il dolore c’è, ma gli esami sono andati bene e questa è la cosa più importante. Giocare a Wimbledon? No, ora me ne pento. Non mi piace rimpiangere le cose, ma in questo caso un po’ lo faccio, perché alla fine sono stata frettolosa, in quel momento ho preso la decisione sbagliata. È molto complicato perché un giorno ti senti bene e improvvisamente i tre successivi ti senti male, quindi ti perdi facilmente. Non potevo svolgere la normale vita quotidiana perché indossavo una cintura e dovevo sdraiarmi, facendo sei o sette ore al giorno di magneto, quindi ero completamente ferma. È davvero difficile per me perché sono un po’ iperattiva. È stato molto difficile da gestire, onestamente“, ha affermato. .

“È stato un anno molto difficile, forse il più difficile della mia carriera. Ne ho avuti altri molto difficili, ma in questo non ho avuto la possibilità di fare nulla perché non puoi controllare questo infortunio, e questo mi è costato. Ho imparato ad avere molta pazienza e ad accettare le cose che non posso controllare, e allo stesso tempo ho capito che anche se gioco a tennis da quando avevo sette anni ed è la mia passione, ci sono cose oltre questo sport”, ha aggiunto.

La storia con Tsitsipas

Non è mancato poi un commento alla sua storia col tennista Stefanos Tsitsipas e le tante critiche che riceve ogni giorno a riguardo. In tanti, infatti, le scrivono che il suo calo di prestazione è dovuto al rapporto col collega greco.

“Questo mi ha ferito molto, perché con tutta la questione dell’infortunio, ho potuto dedicarmi un bel po’ ad aiutarlo. Entrambi amiamo il tennis e anche lui è una persona super lavoratrice, siamo molto simili negli obiettivi che ci poniamo. Parliamo molto di tennis e ci aiutiamo molto. Come potete vedere, sono andata in campo per sostenerlo o in palestra per accompagnarlo, sempre rispettando i tempi e la sua gente, la sua squadra. Mi ha supportato molto anche dopo l’infortunio, quindi quando leggiamo queste cose ci toccano. A volte le persone non sono in grado di capire come ciò possa influenzarti o influenzare una relazione. Posso capire che siamo personaggi pubblici e che siamo smascherati, ma alla fine siamo due ragazzi di 25 anni e tutto questo è delicato, perché è un rapporto innocente. Ci siamo incontrati ed è nata una cosa, e che la gente vada in giro a dire queste cose è una cosa grave, perché stanno distruggendo la carriera di qualcuno che ha passato tutta la vita a dedicarsi a quello che fa. Non penso che dare un’opinione in questo modo sia molto umano”, ha concluso.