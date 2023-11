ATP Parigi-Bercy, Sinner si ritira? Dubbi e polemiche: cosa sta succedendo

SportFair

“Non so se giocherò gli ottavi di finale, vedrò quando mi sveglierò“. Jannik Sinner non si nasconde in conferenza stampa, ha finito di giocare alle 02:37 di notte un match molto duro contro McDonald, chiuso 6-7 / 7-5 / 6-1. Le parole del tennista italiano aprono la polemica sul programma degli orari del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

La rabbia dei tennisti

Si inizia a giocare alle 11 del mattino, il programma si protrae fino a notte fonda. Wawrinka ha dato forfait dal doppio con Sinner dopo aver terminato l’esordio in singolare alle 02.26. Lo stesso Sinner avrà 14 ore per recuperare e presentarsi, introno alle 17:00 del pomeriggio odierno, per affrontare Alex de Minaur.

Casper Ruud sui social ha criticato la scelta degli organizzatori: “applausi per il modo in cui avete gestito uno dei migliori giocatori del mondo che ha chiuso il suo incontro alle 02.37 del mattino e ha 14.5 ore per recuperare. Cosa è, uno scherzo?“.

Darren Cahill, coach di Sinner, ha parlato di un’organizzazione che “non tiene conto della salute dei giocatori. Felice per la vittoria di Jannik ma zero attenzione in questa programmazione di Parigi“. Dal 2025 il torneo dovrebbe trasferirsi alla Defence, nuova arena con 30.000 posti e diversi campi in cui giocare e finiranno le polemiche. Forse…