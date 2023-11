ATP Metz, maratona Fognini: 2 ore e 2 tie-break per battere Seyboth Wild

SportFair

Esordio tutt’altro che semplice quello di Fabio Fognini nel tabellone principale dell’ATP di Metz. Il tennista azzurro, numero 147 del ranking maschile, ha avuto bisogno di 2 ore e 8 minuti di gioco per avere la meglio sull’ostico Thiago Seyboth Wild, tennista brasiliano che occupa la posizione numero 74 al mondo.

Nel primo set entrambi i tennisti hanno difeso il proprio turno di battuta e il tie-break è risultato inevitabile: Fognini è passato in vantaggio sull’1-2 capitalizzando poi il 3-7 finale al primo set point utile. Nel secondo set break e controbreak al secondo e terzo game e successivamente al settimo e ottavo game. La parità non si è spezzata neanche sul 5-4 con Fognini che ha disinnescato due set point del brasiliano allungando nuovamente il match al tie-break per poi trionfare 9-11.