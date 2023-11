ATP Metz, super rimonta per Sonego: Giron battuto al tie-break del terzo set

SportFair

Esordio complicato ma vincente quello di Lorenzo Sonego nell’ATP di Metz. Il tennista italiano, numero 49 al mondo, ha avuto la meglio sull’americano Marcos Giron, numero 59 ATP, seppur sia andato sotto di un set e abbia strappato la vittoria solo al tie-break del terzo set dopo una grande rimonta.

Primo set subito in salita per Sonego che perde il turno di battuta inaugurale. Giron è abile a strappare anche il servizio del settimo game e chiude il set con il 40-0 che vale il 6-2 definitivo. Secondo set più equilibrato: Sonego brekka per il 3-5 e restituisce un set point con un secco 0-40 all’americano per il 3-6 che riporta la sfida in parità. Decisivo il terzo set. Servizi difesi strenuamente fino al tie-break nel quale il tennista italiano è stato bravo a portarsi sull’1-3 nel turno di battuta dell’avversario per poi capitalizzare il secondo match point a disposizione sul 3-7.