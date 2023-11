SportFair

Dopo lo scintillante successo nel derby azzurro contro Sonego, la corsa di Fabio Fognini nell’ATP di Metz si conclude in semifinale. Il tennista italiano, numero 147 del ranking maschile, è stato sconfitto nel penultimo atto del torneo dal francese Ugo Humbert, numero 23 al mondo.

Niente da fare per Fognini contro il giovane francese che in 1 ora e 7 minuti di gioco si è portato a casa i due set che sono valsi il pass per la finale del torneo francese con il punteggio di 0-6 / 2-6.