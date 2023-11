SportFair

Si è conclusa un’altra giornata delle ATP Finals con il match ‘inutile’ tra Zverev e Rublev: si sono infatti incontrati due tennisti già eliminati. La vittoria è stata conquistata dal tedesco, in grado di imporsi in due set in poco più di un’ora e 30 minuti.

Un break a testa nella prima parte del primo set, poi quello decisivo di Zverev che chiude 4-6. Lo stesso risultato nel secondo set regala la vittoria definitiva al tedesco. Definite le semifinali: Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic.