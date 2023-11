ATP Finals, giallo Tsitsipas: problema al gomito, forfait contro Sinner?

SportFair

Giallo a due giorni dall’inizio delle ATP Finals. Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Stefanos Tsitsipas avrebbe interrotto in anticipo il proprio allenamento. Il motivo? Il tennista greco avrebbe rimediato un problema al gomito destro. Non si conosce l’entità dell’eventuale problema che potrebbe condizionarne l’esordio contro Jannik Sinner nella giornata di domenica.

Già nel 2019, nella prima edizione del Masters a Torino, Tsitsipas è stato costretto a dare forfait per un problema al gomito destro, finendo per operarsi in Svizzera.