Atp Finals, Torino abbraccia i campioni: siparietto tra Alcaraz e Sinner

Giornata di sport a Torino. La città ha accolto gli otto campioni che da domenica di sfideranno alle Nitto Atp Finals: si tratta di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alex Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Holger Rune. I tennisti non si sono sottratti all’abbraccio dei fan, arrivati con bandiere e cartelli.

In particolar modo gli occhi erano puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due talenti tra presente e futuro. Nel dettaglio non è passato inosservato un siparietto tra i due: “devi insegnarmi a giocare a golf”, la richiesta dell’azzurro. Divertente la risposta dello spagnolo: “per me sarebbe più difficile imparare lo sci, ma tu saresti un grande maestro”, riferendosi al passato proprio nello sci.

Poi il discorso diventa serio: “dal tennis ho imparato che quando perdi devi rimanere con una mentalità forte e sono motivato ad allenarmi ancora di più”, le parole di Alcaraz.

“La sconfitta è la parte più brutta e difficile accettare, ma proprio con queste giornate storte capisci dove devi lavorare, soprattutto quando giochi contro i migliori al mondo. Fa tutto parte della crescita. Io ho sempre guardato a Federer, Nadal e Djokovic, che hanno fatto e fanno la storia”, la frase di Sinner.