ATP Finals, Sinner si qualifica alle semifinali se… Tutte le combinazioni

Incredibilmente Jannik Sinner non è ancora qualificato per le semifinali delle ATP Finals. Il tennista italiano si è confermato dopo la vittoria contro Tsitsipas e nella sfida contro Djokovic è stato protagonista di una prestazione clamorosa. L’azzurro si è imposto in tre set e dopo oltre tre ore con il punteggio di 1-2 (5-7, 7-6, 6-7). Sinner non è ancora sicuro della qualificazione in semifinale e si giocherà il passaggio nel prossimo match contro Rune.

Sinner si qualifica alle semifinali se…

Vince contro Rune

Hurkacz vince un set contro Djokovic

perde contro Rune in tre set, Djokovic vince 2-0 contro Hurkacz e Sinner risulta davanti ad almeno uno tra Djokovic e Rune nel conteggio dei game.