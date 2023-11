ATP Finals, Sinner sfida Rune per le semifinali: gli orari dei match di oggi e dove vederli in tv

SportFair

E’ tutto pronto al PalaAlpitour per una nuova giornata di sfide delle ATP Finals. Oggi tornano in campo i campioni del Gruppo Verde, per l’ultima partita di questa prima fase della competizione.

Oggi, si sapranno i nomi dei due semifinalisti. Gli italiani e non solo daranno tutto il loro supporto a Jannik Sinner, che dopo aver battuto Djokovic sfida questa sera Rune. Un match decisivo, per il quale Rai e Mediaset hanno cambiato il loro palinsesto. Alle 14.30 invece sarà il turno di Djokovic-Hurkacz.

I match di oggi saranno disponibili in diretta su Sky, mentre la sfida di Sinner sarà visibile anche in chiaro su Rai 2.

Gli orari delle partite di oggi alle ATP Finals

12.00 – Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

14.30 – Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz

18.30 – Marcel Granollers / Horacio Ceballos vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

21.00 Jannik Sinner vs Holger Rune