ATP Finals, Sinner in semifinale oggi se…: le combinazioni

SportFair

Jannik Sinner torna in campo oggi alle ATP Finals di Torino. Dopo aver vinto all’esordio contro Tsitsipas, il tennista italiano sfida oggi il numero 1 al mondo, Novak Djokovic e potrebbe già staccare il pass per le semifinali del torneo.

Sinner è al momento primo in classifica nel Gruppo Verde e può sognare in grande, ma tutto dipenderà dalla sua prestazione e dal risultato in campo oggi.

Sinner in semifinale se… le combinazioni

Vince in due set contro Djokovic

Vince in tre set contro Djokovic e Tsitsipas batte Rune

In questi casi, la sfida contro Rune, l’ultima di questa prima fase della competizione torinese, sarebbe ininfluente in termini di passaggio del turno per il numero 4 del ranking ATP. Se Sinner dovesse staccare il pass per le semifinali oggi, la sfida contro il danese sarà utile solo per i 200 punti ATP che assegna e per il premio in denaro.