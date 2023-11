ATP Finals, Sinner sfida Djokovic: gli orari dei match di oggi e dove vederli in tv

SportFair

Spettacolo ed emozioni alle ATP Finals di Torino. Oggi tornano in campo i campioni del Gruppo Verde, con la grande e attesissima sfida tra Sinner e Djokovic.

Nei precedenti è stato sempre il serbo a vincere, ma il tennista arriva a Torino in splendida forma ed il supporto del pubblico potrebbe essere fondamentale. Inoltre Sinner ha vinto senza troppe difficoltà nel match d’esordio contro Tsitsipas, mentre Djokovic ha faticato contro Rune.

La sfida di questa sera tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa sui canali Sky, ma anche in chiaro su Rai 2. L’altro singolare, quello tra Tsitsipas e Rune, sarà visibile solo su Sky.

Il programma delle partite di oggi 14 novembre

12.00 – Santiago Gonzalez MEX / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Non prima della 14.30 – Stefanos Tsitsipas GRE vs Holger Rune DEN

Non prima delle 18.30 – Ivan Dodig CRO / Austin Krajicek USA vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

Non prima delle 21.00 – Novak Djokovic SRB vs Jannik Sinner ITA