ATP Finals, Sinner conosce oggi il suo avversario: le combinazioni e dove vedere in tv le partite

SportFair

Jannik Sinner è in semifinale alle ATP Finals di Torino. Il tennista altoatesino aveva staccato il pass per la seconda fase della competizione ancor prima di scendere in campo ieri sera contro Rune, grazie al set vinto da Hurkacz contro Djokovic, ma in campo ha comunque lottato con tutto se stesso, ottenendo un’altra vittoria.

Sinner conoscerà oggi il suo avversario delle semifinali che sarà uno tra Medvedev, Alcaraz e Zverev. Il gruppo Verde scende in campo oggi: Alcaraz sfida oggi il già qualificato Medvedev, mentre Zverev farà i conti col già eliminato Rublev. I match di oggi saranno trasmessi sui canali Sky, mentre la sfida tra Alcaraz e Medvedev sarà visibile anche in chiaro su Rai2.

Le combinazioni

Sinner affronta Zverev in semifinale se Medvedev batte Alcaraz in uno o due set e il tedesco batte Rublev in due o tre set. Così Medvedev sarà primo e Zverev secondo

Sinner affronta Alcaraz se Medvedev batte lo spagnolo in due o tre set e Rublev supera Zverev in due o tre set, con Medvedev primo e Alcaraz secondo, ma anche se Alcaraz batte Medvedev in tre set e Zverev batte Rublev.

Sinner affronta Medvedev se il russo perde con Alcaraz in due set: indipendentemente dal punteggio tra Zverev e Rublev lo spagnolo sarà primo e Medvedev secondo, ma anche se Alcaraz batte il russo in tre set e Rublev supera Zverev.

Gli orari dei match

12.00 Koolhof/Skupski vs Bopanna/Ebden

14.30 Alcaraz vs Medvedev

18.00 Ram/Salisbury vs Hijikata/Kubler

20.30 Rublev vs Zverev