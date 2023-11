ATP Finals, Alcaraz non stecca: Rublev battuto in 2 set

SportFair

Un passo falso, non due. Dopo l’esordio amaro contro Zverev, Carlos Alcaraz non stecca nella seconda partita delle ATP Finals di Torino e porta a casa il primo successo. Il giovane tennista spagnolo batte 2-0 Rublev e ritorna in corsa nel Girone Rosso del torneo.

Primo set molto combattuto nel quale Alcaraz non riesce a trasformare la prima palla break ottenuta sul 4-4. Il momento decisivo arriva sul 5-5, turno di battuta del russo, seconda palla break che questa volta va a segno e permette il sorpasso dello spagnolo (6-5) che capitalizza il primo set point per il 7-5 che gli vale il successo nel primo set.

Secondo set ben più facile: break al primo e al setto game per il numero 2 al mondo che rifila un netto 40-0 a Rublev per il 6-2 che vale set e match.