ATP Finals, Djokovic applaude Sinner e sul pubblico di Torino…

Jannik Sinner ha conquistato ieri una fantastica vittoria contro Novak Djokovic alle ATP Finals. Una prima volta speciale per l’altoatesino, dopo 3 ore di battaglia contro il numero 1 al mondo.

Anche il serbo si è congratulato con Sinner dopo il match: “Sinner ha meritato di vincere: è quello che gli ho detto a rete“.

“Una grande partita. Ha giocato benissimo nei punti importanti, ha avuto più coraggio di me: avrei potuto fare meglio in alcuni momenti, ma sono soddisfatto del mio match. A volte vinci, a volte perdi: il tennis è così, tante volte mi è andata bene ma non questa volta“, ha aggiunto il serbo e sul pubblico italiano ha concluso: “me lo aspettavo: Sinner è l’unico italiano nel torneo, è in forma e c’è grande attesa intorno a lui. È normale che il pubblico spingesse per una sua vittoria”.